Molestie su una passeggera in metro, poi aggredisce i militari: arrestato un 38enne

Treno si schianta contro la fine del binario, incendio choc in stazione: «Almeno 20 morti e 40 feriti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima ha, mentre viaggiava su un treno delladi. Poi, una volta intercettato da alcuni militari in servizio nella stazione di, ha cercato di aggredirli ma è stato fermato. Protagonista della vicenda è unstraniero,nel pomeriggio di domenica scorsa.Tutto è iniziato quando, a bordo del treno, ilavrebbe iniziato a infastidire una coppia, facendo pesanti apprezzamenti sulla ragazza. I due, a quel punto, si erano rivolti aidell'11° reggimento bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”, in servizio in quella stazione. I militari, una volta raggiunto il 38enne, avevano cercato di identificarlo, ma questi, invece di mostrare i documenti, li ha aggrediti nel tentativo di dileguarsi.Alla fine, i militari sono riusciti a bloccare l'uomo, consegnato poi agli agenti della. Portato presso il commissariato San Giovanni, l'uomo è stato identificato: si tratta di un 38enne di nazionalità romena. L'uomo, arrestato per molestie e per resistenza a pubblico ufficiale, dopo l'udienza di convalida è stato condannato a quattro mesi di reclusione, ma con sospensione della pena.