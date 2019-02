Treno si schianta contro la fine del binario, incendio choc in stazione: «Almeno 25 morti e 40 feriti»

Ultimo aggiornamento: 11:59

, questo il primo bilancio delldove un treno. Le cifre sono state fornite dall'inviato della tv di Stato egiziana presso il ministero della Salute. Il bilancio potrebbe però aggravarsi ulteriormente, visto che Al Jazeera, in un banner, cita imprecisate «proprie fonti» che riferiscono di. La tv di stato, mostrando immagini dell'incendio propagatosi in diversi punti della stazione, riferisce che il premier Moustafa Madbouly ha promesso che i responsabili dell'incidente saranno assicurati alla giustizia e che la Procura generale ha aperto un'inchiesta.«L'autorità delle Ferrovie ha annunciato che una locomotiva é scivolata e ha urtato la banchina numero 6 della stazione del Cairo», scrive il sito di Al Ahram, il principale quotidiano del Paese spiegando l'origine dell'incendio e precisando solo che «questo incidente ha causato feriti e morti».La tv di Stato ha segnalato in sovrimpressione l'arrivo alla Ramses, la stazione centrale del Cairo, del premier Moustafa Madbouly, del ministro dei Trasporti, Hisham Arafat e di quella per la Solidarietà sociale, Ghada Wali. La ministra della Salute, Hala Zayed, é andata a trovare i ricoverati in ospedale.