Capodanno a Roma, il tradizionale tuffo nel Tevere di Mister Ok: «70 anni, 35 di salti»

Torna anche nel 2023 il tradizionale tuffo nel Tevere di Capodanno. Immancabile quello di Mister OK, al secolo Maurizio Palmulli, il romano temerario che ormai da 35 anni, puntuale a mezzogiorno, si lancia con un tuffo a volo d'angelo da ponte Cavour. Pronti, via! Scatta il countdown per l'augurio alla Città Eterna, ai suoi cittadini e ai tanti turisti. «Sarà il mio trentacinquesimo salto, 7 lustri in pratica, e a pensare che doveva essere un'esperienza isolata», aveva detto all'Adnkronos Mister Ok che è arrivato all'età di 70 anni. Un numero su cui scherza: «35 anni di tuffi e 70 anni: 3570, come chiamare un taxi a Roma», ride.

Ma da Nord a Sud, sono tanti i cittadini che in acqua per propiziare la buona fortuna per il nuovo anno. Da Jesolo a Riccione fino a Firenze dove si rinnova il tradizionale tuffo nell'Arno. E poi ancora Napoli e Sicilia, appuntamento alla Scala dei Turchi.

Video Claudia Rolando/Ag.Toiati

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 13:23

