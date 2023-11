Metropolitana di Roma, dopo la gaffe sui nomi delle stazioni si cercano traduttori professionali

È di pochi giorni fa la notizia riguardante la metropolitana di Roma e la gaffe sulla pseudo traduzione delle fermate per gli stranieri che, invece, di aiutare e supportare i turisti, li ha messi in difficoltà. Nessuno sembra essersi lamentato sul fatto di non avere una traduzione in inglese o in francese delle fermate della metro nella Capitale.

Il sito web della metro cambia i nomi delle stazioni, Re di Roma diventa «King of Rome» e San Giovanni è «Saint John»: ecco tutti gli strafalcioni



Di male in peggio

La lamentela, però, è arrivata dal momento che per tentare di dare un servizio migliore si è fatto peggio. Negli ultimi tempi le fermate della linea A e B della metropolitana di Roma sono diventate una vera e propria barzelletta per i turisti che sono andati in tilt nel seguire la pseudo traduzione dei nomi che, appunto, sono stati storpiati.

