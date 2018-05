di Silvia Natella

Raggi, metro C: «Roma comincia a correre»

La vista del piccolo museo sotterraneo custodito nella stazionedellasembra aver ripagato dei tanti anni di attesa e ritardi. Il tratto che collega la linea A con le periferie della Capitale è stato inaugurato questa mattina in presenza die con un coro di voci bianche. Il nodo di interscambio mostra a cittadini, turisti e pendolari tutte le bellezze portate alla luce durante i cantieri e gli scavi archeologici. E tutto al prezzo di 1,50 euro, il costo del biglietto della metro.«Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia, finalmente dopo anni viene aperta ladella Metro C, è un momento che tantissimi cittadini stavano aspettando. Portiamo a compimento parte di una grande opera infrastrutturale in una cornice magnifica», ha detto la sindaca prima di intraprendere il primo viaggio lungo la tratta Roma-Lodi fino alla destinazione Pantano-Monte Compatri. In sottofondo un applauso emozionante non appena si sono aperte le porte.«Hanno sempre rimandato questa data e finalmente la stazione è stata aperta», spiega un ragazzo della zona appena diciottenne, cresciuto circondato dal cantiere. Una sorpresa anche per i turisti che hanno assistito casualmente alla festa: «Noi siamo di Milano e non abbiamo problemi con il trasporto pubblico, ma la stazione è veramente molto bella, degna di una città come Roma».Non sono mancate le polemiche da parte dei cittadini che hanno aspettato a lungo prima di circolare agevolmente da una parte all'altra della città. «Nel frattempo ho lavorato e sono andata in pensione, ma finalmente sono riuscita a vivere questo giorno. I veri romani ormai abitano nelle periferie, in centro ci sono i turisti; speriamo che sia l'inizio di una nuova epoca per Roma e perdopo i roghi degli autobus di questa settimana », spiega una signora residente in uno dei quartieri collegati dalla Metro C.Il sogno è nato negli anni '90 ed è stato avviato nel lontano 2005 dal sindaco. Gli scavi per la realizzazione dell'infrastruttura sono iniziati tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007. L'opera, finanziata al 70 per cento dallo Stato e per la parte restante da Comune e Regione, aveva un costo iniziale stimato di 3,047 miliardi per l'intera tratta e attualmente, con le talpe che si sono avviate verso il Colosseo, il costo è salito a oltre 3 miliardi e 700 mila euro. La scoperta dei reperti archeologici ha reso difficile rispettare i tempi previsti dalla tabella di marcia. Ora si guarda al futuro: l'intenzione dell'amministrazione Raggi è infatti quella di proseguire l'opera anche dopo Prati per farla arrivare in futuro fino alla Farnesina.Lasegue gli stessi orari del resto della rete metro: tutti i giorni la prima e l'ultima corsa dai capolinea di sono rispettivamente fissate alle 5,30 e alle 23,30 con l'eccezione del venerdì e del sabato, quando gli ultimi convogli partono all'1,30 di notte.