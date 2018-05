di Ilaria Del Prete

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. L'autobus di linea ha preso fuoco all'altezza del civico 53 di via del Tritone. Subito al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Roma centro, che hanno domato le fiamme e tenuto in sicurezza i presenti.

Martedì 8 Maggio 2018

Undi linea Atac ha preso fuoco in, a Roma. L'è stato preceduto da un forte boato, l'esplosione di uno pneumatico, che ha fatto riversare in strada le persone impiegate negli uffici, oltre che radunare una folla di curiosi. Tutti in salvo i passeggeri dell'autobus della linea 63, così come l'autista.A dare l'allarme è stato l'autista, che alle prime avvisaglie di un guasto ha fatto scendere i passeggeri e li ha messi in salvo. Rischio intossicazione per gli abitanti dei palazzi circostanti, che ospitano per lo più uffici e negozi.