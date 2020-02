Metro Barberini, le scale mobili superano il collaudo: riapertura entro il 4 febbraio

Sabato 1 Febbraio 2020, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riapertura, almeno in uscita, della stazionedella linea A dellasembra essere. A quanto si è appreso sono stati effettuati nuovi collaudi, con esito positivo, a seguito di ulteriori lavori sulle scale mobili. Lapotrebbe aprire già lunedì o al più tardi martedì, ma viste le pressioni dell'amministrazione capitolina non è escluso che possa essere annunciata l'apertura anche prima.Fin da ieri, tuttavia bisogna attendere la ricezione del nulla osta i cui tempi possono arrivare fino a 24 ore. L'apertura della stazione avverrà in uscita mentre ancora non è stato reso noto un cronoprogramma degli interventi, sulle altre scale mobili, che permetterebbero di ripristinare pienamente la funzionalità della stessa. Sulle altre dueci sarebbero invece problematiche serie sui due motori.