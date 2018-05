Mamma ubriaca strattona neonato: i passanti chiamano la polizia che le toglie il figlio

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alcuni residenti del Prenestino, ieri pomeriggio, hanno visto una donna portare il figlio di pochi mesi in modo preoccupante: la mamma strattonava il passeggino e procedeva sbandando. E’ accaduto in via Smaldone dove, dopo le segnalazioni, è arrivato un equipaggio della polizia. Agli agenti la giovane, 30 anni, romana, è sembrata confusa ed alterata. Per questo è stata portata al commissariato.Alla mamma è stato fatto l’alcol test che è risultato di molto superiore al tasso normale. C’era stato un cittadino che aveva segnalato anche che la donna avrebbe sbattuto al muro il figlio. Non è risultato vero: il bambino non ha alcun segno di violenza.Comunque la mamma è stata denunciata al Tribunale dei Minori. Il bimbo le è stato tolto e affidato temporaneamente ai nonni. Ora saranno i giudici, sulla base dell’accertamento della polizia, a prendere eventuali provvedimenti nei confronti della giovane per quanto riguarda la custodia del minore.