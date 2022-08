Roma, maltempo: temporale all'alba, alberi caduti a Monteverde

Maltempo a Roma. Un violento temporale ha colpito la Capitale questa notte. Verso le 5 del mattino la pioggia è iniziata a cadere copiosamente. Diverse strade sono rimaste allagate. Il vento forte, poi, ha provocato la caduta di diversi alberi. Uno in particolare ha colpito una macchina parcheggiata su via di Monteverde, all'altezza della chiesa San Damaso.

L'allerta gialla

Ieri il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, a partire dal pomeriggio e per le successive 6 ore. L'allarme rimane dal pomeriggio di domani, sabato 13 agosto e per le successive 6 ore.

Nel Lazio si prevedono: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio». Lo comunica, in una nota, la Protezione Civile del Lazio.

