Luca ucciso a Roma per difendere la fidanzata: è caccia a due italiani fuggiti a bordo di una Smart

La procura di Roma indaga per omicidio volontario in relazione alla morte di Luca Sacchi, il 24enne colpito da un proiettile alla testa ieri notte a Roma dopo aver difeso la fidanzata da una rapina in zona Colli Albani. Titolare del fascicolo è il pm Nadia Plastina che ha già ricevuto una prima informativa dai carabinieri che conducono le indagini.



È quindi caccia aperta ai due uomini che nella serata di ieri hanno brutalmente ucciso il 24enne Luca Sacchi davanti ad un pub di Roma. Dalle testimonianze raccolte finora sembra parlassero con accento romano. Secondo il Messaggero.it sarebbero fuggiti a bordo di una Smart. Giovedì 24 Ottobre 2019, 17:53

