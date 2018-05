Lorenzo Lepore, Antonio Maresca ed Eugenio Campagna live al Mons

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continua la rassegna di concerti curata da Jacopo Ratini per Atmosferica Dischi & Eventi, al Mons (lo storico Jonathan's Angels), nel cuore di Roma, alle spalle di Piazza Navona.Questa settimana, Giovedì 31 Maggio, andrà in scena l’ottavo "Treeshome" musicale della stagione. Tre protagonisti della nuova scena cantautorale romana, Lorenzo Lepore, Antonio Maresca ed Eugenio Campagna eseguiranno i loro migliori brani in repertorio, sfidandosi in un vero e proprio "Ménage" Cantautorale. Inizio Concerto: ore 22.00. Ingresso Gratuito.