Lavori da via Ottaviano a piazza Risorgimento

di Emiliano Pretto

Tutto è pronto per la nuova Piazza Risorgimento: a fine aprile, tra poco più di un mese e mezzo, si apriranno i cantieri che trasformeranno radicalmente una delle più importanti porte di accesso al Vaticano. La piazza vedrà aumentare lo spazio pedonale e sarà cancellato per sempre l’anello automobilistico che la soffoca da decenni: il lato carrabile sul lato del Vaticano verrà eliminato, trasformandosi in una parte della grande piazza pedonale, mentre le auto transiteranno solo sul lato Ottaviano, con un doppio senso di marcia. Cambierà la pavimentazione con un nuovo lastricato e saranno realizzate una fontana a raso, chioschi e pratini al posto dei marciapiedi. Il capolinea del tram resterà, quasi nascosto tra i 70 nuovi alberi che saranno piantati. Sarà una corsa contro il tempo ma se tutto andrà come previsto sull’intero quadrante che va da piazza Pia a viale Giulio Cesare si abbatterà una rivoluzione urbanistica. Le immagini che Leggo mostra in anteprima mostrano una nuova piazza Risorgimento godibile a livello pedonale. Ma è l’intera zona attorno al Vaticano che diventerà, di fatto, una lunga passeggiata senza auto: da un lato ecco la nuova piazza Pia, i cui cantieri per la realizzazione del tunnel che permetterà di pedonalizzare l’area, visitati ieri dal sindaco Roberto Gualtieri, «sono arrivati al 30% del completamento». Dall’altro, dopo via della Conciliazione e via di Porta Angelica, ecco piazza Risorgimento e via Ottaviano, dove i lavori sono iniziati ieri. Anche questa strada sarà interessata da un progetto di potenziamento pedonale, con l’allargamento delle aree laterali dedicate alla passeggiata, l’unificazione della pavimentazione a sampietrini tra la parte centrale, dove passa il tram, e quelle pedonali, e la posa di filari di alberi per rendere la strada un nuovo boulevard. «Per piazzale Risorgimento- ha commentato ieri l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini- si sta per concludere la conferenza dei servizi e chiuderemo i lavori entro l'8 dicembre. La responsabile del progetto è la società Giubileo 2025». A buon punto anche il sottopasso che permetterà di pedonalizzare piazza Pia. «Tutto procede secondo cronoprogramma» ha commentato Gualtieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 06:00