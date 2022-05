Inps, Unicef, Caritas, Sant’Egidio e Chiesa Ucraina insieme per raccogliere fondi a favore di Afghanistan e Ucraina

Si terrà domani a Palazzo Wedekind a Roma, dalle 10.30 un incontro dedicato alla solidarietà che il personale dell’Inps ha spontaneamente voluto manifestare attraverso due significative raccolte di fondi realizzate negli ultimi mesi, rispettivamente per i bambini dell’Afghanistan e per la popolazione dell’Ucraina.

L’evento vedrà la partecipazione di Unicef, della Caritas, della Comunità di Sant’Egidio e della Basilica di Santa Sofia, la chiesa ucraina di Roma.

All’incontro, parteciperanno per Unicef Italia la presidente Carmela Pace e il portavoce Andrea Iacomini; seguiranno, in rappresentanza degli enti benefici destinatari della raccolta fondi per l’Ucraina, gli interventi Don Marco Pagniello, direttore della Caritas Italia, Marco Impagliazzo presidente della Comunità di Sant’Egidio e Don Marco Yaroslav Semehen rettore della Basilica di Santa Sofia.

Seguiranno la testimonianza di due dipendenti dell’Istituto e le conclusioni del Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

