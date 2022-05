Molfetta, il giudice Valerio de Gioia tra i vincitori del premio “Azzarita”

Sono sei i vincitori della diciottesima edizione del “Premio Leonardo Azzarita”, tradizionale appuntamento per onorare tanti professionisti nel settore del giornalismo, della comunicazione, delle istituzioni, professioni, manager e cultura che si terrà a Molfetta. La commissione presieduta da Giuseppe Pansini ha stabilito i nomi scegliendo tra una rosa di candidati davvero folta.

Ecco i nomi dei premiati: per il settore giornalismo, il Premio Azzarita 2022 andrà Maria Luisa Sgobba, giornalista del Tg 5 di Mediaset. Per il settore istituzioni, invece, il “Premio Azzarita” è stato assegnato al magistrato molfettese Valerio de Gioia, giudice del Tribunale penale di Roma e autore di numeri volumi, il più recente con la giornalista del Tg1 Adriana Panitteri dal titolo “In nome del Popolo Televisivo”. Per il mondo della cultura, alla scrittrice italiana Gabriella Genisi. Con il suo personaggio, Lolita Lobosco, commissario di polizia a Bari ha creato una saga molto letta e seguita in televisione con la fiction.

Per le professioni, ad Eugenio Abbattista, arbitro di serie A-B e dirigente della Azimut. In un periodo difficile come quello della pandemia, la sua azienda ha fornito mascherine di protezione in un momento nel quale non se ne trovavano. Per i manager invece, verrà premiato Massimiliano Silvestri, presidente della Lidl Italia.Il premio speciale, verrà assegnato alla sindaca di Mainate Irene Bellifemine, impegnata da primo cittadino e da infermiera in prima linea per la lotta al covid.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA