Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unsi è sviluppato questo pomeriggio alin via Flavia a. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco. Il tetto del palazzo, in fase di ristrutturazione, è stato avvolto da fiamme e fumo.Quattro squadre VVF operative sul posto, funzionario di servizio e capoturno provinciale. È stato inviato il carro autoprotettori ed il Crrc (Carro Rilevamento Radiattivo Chimico), non risultano al momento persone coinvolte.