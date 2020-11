Il panettone più premiato? Nasce a Frosinone. La pasticceria Dolcemascolo batte tutti. E per i suoi 30 anni un mare di sorprese

Trent'anni. La premiatissima pasticceria Dolcemascolo di Frosinone ha compiuto il trentesimo anniversario e si è regalata uno shop online. Per queste feste natalizie un pandoro, quattro panettoni e un'edizione limitata, ancora top secret, con vendita su prenotazione. A un ritmo di 200 pezzi al giorno, Dolcemascolo ha cominciato a sfornare i suoi inconfondibili panettoni che nascono dalla selezione delle migliori materie prime. Dopo un lungo processo di lavorazione che prevede circa 72 ore di preparazione, tra impasto e fermentazione, per questo Natale in laboratorio si stanno sfornando quotidianamente quattro tipologie di panettoni: Classico, Cioccolato, Cioccolato e Pere e Frutti Rossi. La versione Classica valorizza la tradizionale ricetta milanese arricchendola con arancia e cedro canditi home made che conferiscono freschezza e un originale carattere a questo tipico dolce natalizio. Per i più golosi c’è il gusto Cioccolato Fondente impreziosito dalle gocce di cioccolato Valrhona o la sua variante Cioccolato e Pere che bilancia l’abbinamento irresistibile tra l’amaro del cacao e il dolce delle pere. Infine, il panettone ai Frutti Rossi dei magici boschi Arpinati esalta il territorio e i sapori senza tempo, l’unico tra tutti disponibile anche in estate. Come ogni anno, a ridosso del Natale sarà disponibile un altro lievitato delle feste invernali: questo prodotto ancora top secret e in edizione limitata avrà una tiratura di soli 100 pezzi. L’altro prodotto di punta firmato Dolcemascolo è il Pandoro nella sua versione classica al burro, caratterizzato dal peculiare profumo di vaniglia, un aroma che esplode soprattutto in fase di assaggio, mentre alla vista è evidente un’alveolatura interna più compatta e uniforme.

Oltre alla tecnica affinata con l’esperienza e grazie all’utilizzo di macchinari di ultima generazione, il segreto dei loro lievitati si cela dietro pochi ma determinanti ingredienti. Tra questi la vaniglia del Madagascar, il burro francese di centrifuga, il trattamento dell’uvetta nonché un continuo studio che ha permesso di migliorare ancora di più l’idratazione del prodotto. Il Panettone di Dolcemascolo ha una shelf life di circa 40 giorni, contro i 25 del pandoro. Questa scadenza più breve è, in realtà, un vanto per gli artigiani lievitisti e rassicura il consumatore sull’utilizzo esclusivo di prodotti e aromi naturali, garantendo anche l’assenza di conservanti.

Lo Shop

La novità di quest’anno è il loro primissimo shop online aperto direttamente sul sito di Dolcemascolo. Finalmente gli affezionati e i più curiosi potranno provare i Panettoni di questa famosa pasticceria che nel 2019 ha ricevuto il premio di Miglior Panettone Artigianale d’Italia. In occasione del trentennale della pasticceria è stato realizzato un nuovissimo packaging con grafica a tema natalizio ricoperta da una pellicola soft-touch che ricreerà una piacevole sensazione tattile al momento dello spacchettamento. Il Panettone sarà altresì custodito in una scatola più robusta per preservare la sua qualità da possibili sbalzi termici durante il trasporto. Inoltre, qualora fosse un regalo è possibile personalizzare l’acquisto lasciando un messaggio di auguri nel box al momento di evadere l’ordine senza costi aggiuntivi.







La storia di Famiglia 1990-2020

Pasticceri dal 1990, sempre qui a Frosinone. Tre generazioni di artigiani alla ricerca di un dolce che sapesse meglio interpretare specialità senza tempo. A raccogliere questa importante eredità, c’è oggi Matteo Dolcemascolo giovane trentenne che, dopo un lungo tirocinio con i grandi nomi della pasticceria italiana, è entrato ufficialmente nell’attività di famiglia lavorando con prospettiva e slancio. Successivamente alla ristrutturazione del 2014, Dolcemascolo è un locale polifunzionale con la parte laboratoriale e il bar che accoglie i clienti al bancone sempre ricco di prodotti da colazione e da forno, in un trionfo di pasticceria secca e fresca, diverse monoporzioni e tanti dolci tipici della tradizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 19:22

