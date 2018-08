Nubifragio Roma, pericolo alberi: chiuse via accesso a Piazza del Popolo

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il maltempo estivo di questi giorni continua a provocare problemi a Roma.Dopo il naufragio di ieri la centralissima Piazza del Popolo è stata chiusa per questioni di sicurezza: vige il divieto di transito a causa di due alberi pericolanti con la zona transennata e presidiata dagli agenti della polizia locale. Sono ancora in corso gli accertamenti tecnici ma intanto sono state disposte altre chiusure nelle zone di accesso in: Via Ferdinando di Savoia - Piazza del Popolo; Viale Gabriele D'Annunzio - Piazza del Popolo; Viale Gabriele D'Annunzio - Via di San Sebastianello e Piazza del Popolo rampa discendente.