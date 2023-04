Hoara Borselli scippata in centro a Roma: «Erano le 14, un uomo in scooter mi ha strappato la borsetta in mezzo alla folla»

di Redazione web

Hoara Borselli vittima di uno scippo in pieno centro a Roma. La giornalista lo ha raccontato sul suo profilo Instagram: erano le 14 di ieri, 20 aprile, quando all'incrocio fra via di Ripetta e via del Corso la borsa le è stata sottratta con la forza da un uomo a bordo di uno scooter.

«Bisogna stare attenti, la violenza è deliquente»

Hoara Borselli racconta la dinamica: «È stata come la scena di un classico del cinema - dice in un video - Ho sentito una botta sulla spalla, ero in mezzo alle persone. Ho pensato ad un urto e mi sono girata per capire, giusto il tempo di vedere uno scooter con un uomo a bordo che mi aveva affiancata e mi sono ritrovata senza borsa. Ciò che mi ha stupita è la perfezione dei movimenti: un botta per far allentare la presa e hanno agguantato la borsa».Poi ha aggiunto: «Dunque bisogna sempre stare attenti. La delinquenza è dilagante».

