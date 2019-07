Giulia Ragazzini, Miss Europe 2019 è una romana: «Ho studiato da avvocato, ma ora sono una reginetta»

di Ilaria Del Prete

Venerdì 12 Luglio 2019, 08:26

Da Roma a Beirut per inseguire il sogno di una vita., classe 1996 e una laurea in Giurisprudenza, terminati gli studi ha vinto una scommessa sulla quale neanche lei avrebbe puntato: è stata incoronata Miss Europe 2019 nell’ambito del concorso di bellezza mondiale, appena un gradino al di sotto di, trasmesso su Mtv Arabia e presto anche in Europa.«Per me è un onore. È la prima volta che vince un’italiana».«Era spietata. Le altre miss erano tutte modelle con lunga esperienza alle spalle. Io ero l’unica principiante».«Ho dovuto fare dei corsi intensivi, anche per sfilare. Mi sono affacciata in questo mondo solo un anno e mezzo fa, anche se lo desidero da sempre. Ho dato precedenza agli studi, anche per accontentare la mia famiglia».«Non mi hanno fatto mangiare nulla! Ho perso 6 kg in un mese con insalata, pesce e yogurt a pranzo e cena».«No, è stata una sorpresa. Sia per me che per le altre. Quando hanno detto il mio nome, molte hanno lasciato il palco e una volta nei camerini non mi hanno rivolto la parola. Mi avevano sottovalutata».«L’essere italiana mi ha dato una marcia in più. Le altre ragazze erano perfette, ma penso che sia stata proprio la mia diversità a farmi spiccare».«Mi hanno già contattata per le selezioni di Miss Universe, ma non so se accetterò. Per il momento farò un corso di recitazione all’Actor Studio di New York. A settembre condurrò un programma tv a Dubai, l’offerta è arrivata subito dopo l’incoronazione».