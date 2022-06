Future You, a Castel Romano Designer Outlet la nuova esperienza digitale di Universal Everything

Avete mai immaginato una versione stilizzata digitale di voi stessi? Un’esperienza che sarà presto possibile a Castel Romano Designer Outlet attraverso le installazioni Future You by Universal Everything, un progetto curato da Videocittà che anticipa la V° edizione del Festival della Visione, che si terrà sempre a Roma tra poche settimane.

Nei due long week end del 17 e 23 giugno, nelle principali piazze del Designer Outlet della Capitale, saranno allestite delle grandi installazioni di grafica interattiva in motion-capture, che renderanno possibile la partecipazione attiva ed emozionale dei visitatori a delle vere opere d’arte digitali.

Per vivere l’esperienza Future You, basterà posizionarsi di fronte alle installazioni e si riceverà un riflesso di sé stessi ed al contempo del proprio potenziale. Partendo dalla ‘cattura’ del movimento, questa opera d'arte interattiva si adatta ai gesti delle persone e si evolve, creando una nuova risposta visiva per ogni visitatore, generando 47.000 possibili variazioni.

Universal Everything è uno studio di design visionario che esplora nuove e audaci forme di immagine in movimento attraverso film e lavori interattivi. Un progetto intriso di vita e di immaginazione, che esplora il movimento umano e le forme figurative dimostrando quanto possa essere umana l'arte digitale.

“Negli ultimi anni McArthurGlen si sta avvicinando sempre di più al mondo dell’arte, dalla street art, alle mostre tematiche, ai progetti a contenuto sociale. Oggi, grazie della partnership con Videocittà, esploriamo – e in qualche modo superiamo – i confini della creatività digitale, offrendo ai visitatori del nostro Centro un’esperienza unica: chi non vorrebbe vedersi con occhi diversi dai propri?” - dichiara Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet.

La V° edizione di Videocittà – Il Festival della Visione, ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich che esplora le forme più avanzate dell’audiovisivo, per mappare i molteplici sguardi sul mondo di oggi e costruire gli immaginari del futuro, si svolgerà dal 20 al 24 luglio al Gazometro di Roma. Videocittà è un festival ma soprattutto una piattaforma aperta e innovativa che nei suoi primi cinque anni di attività ha accolto oltre 350 artisti, tra premi Oscar e talenti, consacrandosi come vetrina in grado di anticipare tendenze e luogo di incontro tra tradizione e innovazione. Dal 2018 rende Roma una città più internazionale, coinvolge un pubblico vasto e senza limiti d’età (fino a contare oltre 450.000 presenze nelle precedenti edizioni), attraversando e abitando il territorio urbano nelle sue varie articolazioni: dalle meravigliose piazze storiche della città alle gallerie d’arte, dagli spazi di archeologia industriale ai luoghi più istituzionali. Una piattaforma capace anche di favorire la circolazione internazionale delle idee e promuovere l’eccellenza della filiera produttiva e occupazionale dell’audiovisivo.

Future You by Universal Everything Via Pontina, Uscita Castel Romano Dal 17 al 19 giugno e dal 23 al 26 giugno dalle 10:00 alle 20:00.

