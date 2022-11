Roma, furto a scuola a Casal Bruciato: ladri sorpresi mentre rubano una lavagna, arrestati

Entrano a scuola e provano a rubare una lavagna didattica, i carabinieri gli rovinano i piani. Due persone di 33 e 41 anni hanno fatto irruzione in un istituto in zona Casal Bruciato, Roma. Sono state colte in flagranza di reato, mentre stavano provando a sottrarre una lavagna didattica del valore di circa 2.000 euro.

Casal Bruciato, tentato furto a scuola

I fatti in questione risalgono allo scorso 30 ottobre. I carabinieri sono intervenuti presso un plesso scolastico di piazza Balsamo Crivelli, a seguito di una segnalazione giunta al 112, e hanno sorpreso i presunti ladri all'interno dell'istituto, intenti ad asportare la lavagna. I due indagati hanno tentato di sfuggire all’arresto, ma sono stati bloccati dai militari dopo un breve inseguimento a piedi. Il sopralluogo delle forze dell'ordine ha permesso di accertare la forzatura di una porta di emergenza ubicata sul retro dell'edificio scolastico. I due arresti sono stati convalidati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 13:22

