Fratelli d'Italia, a Roma la festa: «10 anni d'amore per l'Italia»

Giovedì 15 dicembre, a Roma in piazza del Popolo, si apre l'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia: «10 anni di amore per l'Italia». Una tre giorni per festeggiare i dieci anni dalla nascita e che sarà conclusa dall'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un evento lungo tre giorni che si svolgerà da giovedì 15 a sabato 17 dicembre.

La nascita

Sono passati esattamente dieci anni, da quando Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Guido Crosetto e un manipolo di fuoriusciti dal Popolo delle libertà, hanno fondato Fratelli d’Italia. Pochi forse adesso ricorderanno l’alzata di spalle con la quale Silvio Berlusconi, il leader indiscusso di allora del centrodestra (sic transit gloria mundi), salutò la nascita della nuova formazione, sicuro in cuor suo della fine ingloriosa a cui era destinato. Dopo dieci anni esatti, il mondo della politica italiana si è come capovolto.

🔵 10 anni di amore per l’Italia. Vi aspettiamo a Roma (piazza del Popolo) dal 15 al 17 dicembre. Costruiamo l’Italia del futuro. pic.twitter.com/DWSq8Vu8NI — Fratelli d'Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) November 17, 2022

«Vi aspettiamo»

«Vi aspettiamo a Roma (piazza del Popolo) dal 15 al 17 dicembre. Costruiamo l'Italia del futuro» si legge in un post pubblicato sui canali social di FdI, dove nella locandina della manifestazione appare il volto della leader di Fratelli d'Italia e premier. E certamente la tre giorni a Piazza del popolo, che come già avvenuto lo scorso anno, catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo politico italiano e non solo, vedrà la presenza dei caratteristici mercatini di Natale e sicuramente registrerà il tutto esaurito.

IL PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 18:49

