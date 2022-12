Smart Working, il governo pensa alla proroga. Zangrillo: «Non è una semi vacanza. Si passa da logica di controllo a quella di misurazione degli obiettivi»

Il governo Meloni è al lavoro per una proroga allo smart working che possa riguardare i fragili e i genitori fino al prossimo 31 marzo. Ma il concedere il lavoro da casa «non vuol dire dare una semi vacanza ai dipendenti». A riferirlo è il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, in un'audizione alla Camera.

Cambio di logica

«Concedendo lo smart working si passa da una logica di controllo a quella di misurazione degli obiettivi - ha voluto sottolineare Zangrillo -. Non posso pensare che i cittadini abbiano un danno dallo smart working», ha ribadito, affermando che la pubblica amministrazione va considerata come le altre organizzazioni e che il lavoro agile può funzionare anche li. I risultati possono essere misurati, ha detto, «io sono un assiduo sostenitore dello smart working».

La proroga

L'emendamento sulla possibile proroga potrebbe essere inserito nel decreto «Milleproroghe» e servirà ad aiutare le categorie che risultano più a rischio in termini di salute e chi ha figli che non hanno compiuto i 14 anni.

Chi ne può beneficiare

Rientra nella categoria chi presenterà ai datori di lavoro un certificato medico che attesta immunodepressione, problemi oncologici con terapie salvavita in corso, o disabili gravi. La novità riguarda poi i genitori di figli sotto i 14 anni, purché le loro mansioni non siano incompatibili con lo svolgimento dello smart working e l'altro genitore non sia in cassa integrazione o fruitore di Naspi. L'ultima proroga per le due categorie sarebbe scaduta il prossimo 31 dicembre. La decisione era stata inserita nel decreto Aiuti bis. «Lo smart working è ormai utilizzato in tutto il mondo e non vedo perché la pubblica amministrazione, che nel 2023 avrà 680mila lavoratori agili rispetto ai 570 mila di quest’anno, debba essere diversa dal privato - aveva spiegato Zangrillo a Il Messaggero -. Serve però una vera rivoluzione culturale, oltre che organizzativa, finalizzata a rendere il lavoro agile pienamente efficace, così da non pregiudicare i servizi erogati agli utenti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 16:27

