Roma, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: morto 30enne

Incidente mortale nella notte a Roma. Un uomo di 30 anni al volante di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un muro. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. L'uomo è morto sul posto. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente, avvenuto poco dopo le 2 in via di Portonaccio, all'altezza di via Tiburtina.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Roma Capitale con il VII Gruppo Tuscolano, incaricato dei rilievi, e III Gruppo Tiburtino in ausilio. Gli agenti hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all'identità dell'automobilista, confermata in giornata. La tragica notizia è stata quindi comunicata ai familiari della vittima.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 21:08

