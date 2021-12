Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la stada: 76enne torinese muore vicino a Roma

Un pensionato di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto vicino Roma. È accaduto ieri pomeriggio ad Anguillara, vicino Roma. Il 76enne, residente in provincia di Torino e in questi giorni ad Anguillara dal figlio, è morto ieri sera in ospedale. Alla guida della macchina un ventenne che si è subito fermato a prestare soccorso.

L'uomo è stato travolto mentre attraversava la strada. Sul posto i carabinieri della stazione si Manziana. Il ragazzo, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 11:30

