Fiumicino, chiusi parchi e cimiteri per l'allerta

di Redazione web

Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri fino alla cessata emergenza a causa del maltempo. Inoltre proprio per «tutelare i cittadini a causa dei danni del maltempo» è stata disposta, dopo il passaggio della tromba d'aria, la temporanea chiusura a Fregene di via Castellammare da via Bagnoli a via Giulianova, dove gli operatori stanno già provvedendo al ripristino della viabilità.

Tromba d'aria su Fregene, strade chiuse e alberi caduti

L'amministrazione ricorda che per ogni emergenza si può contattare la Protezione Civile e il comando della Polizia Locale allo 0665210790.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 13:27

