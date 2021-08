Fiumicino, bimbo di tre anni rischia di annegare trascinato dalla corrente: salvato dal bagnino

Viene trascinato dalla corrente forte mentre gioca sulla riva. È accaduto ieri pomeriggio, a Focene, nel comune di Fiumicino dove un bambino di tre anni e mezzo è stato soccorso per un principio di annegamento. Soccorso dal bagnino presente in spiaggia e poi dai sanitari del 118 il piccolo è stato elitrasportato all'ospedale Gemelli non in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 12:15

