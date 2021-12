Ritrovato a Roma Fausto Mentuccia, era scomparso dal Viterbese venerdì scorso

Fausto Mentuccia, il 59enne scomparso da Bassano Romano (Viterbo) venerdì scorso, è stato ritrovato oggi a Roma. L'uomo, in buone condizioni di salute, è stato affidato ai familiari.

Del caso si era occupata anche la redazione della trasmissione di RaiTre, 'Chi l'ha visto?'. Sono stati i carabinieri a individuare il 59enne in piazza Sandro Ciotti, zona Saxa Rubra, la stessa dove era stato avvistato nei giorni scorsi. Questa mattina un passante lo aveva notato e aveva avvertito i carabinieri, che lo hanno portato in caserma per i controlli sanitari. Una volta constatato il buon stato di salute nella stazione di Tomba di Nerone, Fausto Mentuccia si è ricongiunto con la famiglia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 15:09

