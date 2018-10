Esequie in forma solenne per la Maria, uccisa dal personal trainer. I dubbi sulla confessione

Omicidio Serena Mollicone, la perizia del Ris: «Fu uccisa nella caserma dei Carabinieri»

Domani pomeriggio alle ore 15 nella chiesa S. Paola Frassinetti, in via G.Frassinetti asi svolgeranno i funerali di Maria Tanina Momilia, la vittima di femminicio uccisa ferocemente da Andrea De Filippis ex poliziotto e suo istruttore di karate. L' uomo si è poi disfatto del cadavere della donna gettandolo nottempo in un canale di bonifica ad Isola Sacra, dopo averla soffocata con un laccio di pelle ed un sacchetto di plastica infilato in testa. Un particolare raccapricciante che ricorda le modalità analoghe con cui venne ritrovato il cadavere di Serena Mollicone ad Arce in provincia di Frosinone.L'assassino, reo confesso dopo 48 ore di interrogatori serrati da parte dei carabinieri di, è stato inchiodato alle sue responsabilità dopo che gli investigatori avevano trovato nella palestra di via Martinengo, dove avvenne l' omicidio e dove l' uomo collaborava come allenatore, diverse tracce ematiche e fisiologiche appartenute alla vittima. Ma nel racconto dove De Filippis confessava la barbara esecuzione, molti particolari sembrano non coincidere. Infatti avrebbe ammesso di averla assassinata e di aver fatto sparire il corpo senza farsi aiutare da nessuno. Secondo Salvatore Momilia, padre della donna uccisa è impossibile che l' ex poliziotto abbia agito da solo. << La sera in cui ci siamo messi tutti alla ricerca mia figlia perchè dalla mattina non rispondeva al telefono - racconta papà Salvatore che a stento trattiene le lacrime - chiamammo per chiedere aiuto e notizie su Maria , anche il personal trainer. Ci rispose - continua il genitore - che stava al cinema con un amico. Sospettiamo che data la posizione del corpo rispetto a dove la macchina era parcheggiata , forse è stato aiutato da qualcuno - conclude>>.Ma dalla procura di Civitavecchia che sta coordinando le indagini del reparto investigativo di Ostia, non arrivano conferme circa questa ulteriore ipotesi. Sono ancora in corso gli esami dei Ris per chiarire meglio la dinamica di quanto accaduto e la corrispondenza con quanto raccontanto dall' assassino nella confesione. Segnali inquietanti arrivano dal carcere di Civitavecchia dove Andrea De Filippis è rinchiuso in isolamento. Gli altri detenuti, secondo l' avvocato che lo difende, starebbero minacciando di morte il suo assisito per fargliela pagare essendosi macchiato di un delitto infamante. Quello di uccidere una giovane mamma di due bambini .