Michetti, pedalare per dimenticare: l’ex candidato sindaco «beccato» in bici a Monteverde

«Sotto questo sole è bello pedalare, ma c’è da sudare». Così probabilmente canterebbero Paolo Belli e Francesco Baccini vedendo l’ex candidato sindaco di Roma Enrico Michetti - vestito da perfetto ciclista - questa domenica mattina a Monteverde. Michetti, a cui il «gran premio del Colle Campidoglio» è risultato indigesto, ha approfittato di questa bellissima domenica di sole per un giro in bicicletta, probabilmente alla ricerca di un po’ di relax dopo le tensioni della campagna elettorale romana.

Sorpreso a Circonvallazione Gianicolense, davanti al giornalaio del suo amico Massimo, di cui è amico dai tempi dell’infanzia, Michetti appare impegnato in una conversazione telefonica che sembra appassionarlo un bel po’: le prime mosse per organizzare l’opposizione a Gualtieri o un saluto con un amico per continuare questa domenica di relax? Quel che è certo è che, come cantava Cocciante questa volta, potrà continuare «a pedalare senza fretta la domenica mattina».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 14:42

