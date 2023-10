Elio e le Storie Tese e PFM accendono il weekend. E il Palladium festeggia con Tosca e Tiziana Foschi

di Donatella Aragozzini

Altro weekend di proposte inedite, particolari, raffinate, per attrarre e incuriosire anche il pubblico più esigente a Roma . Cominciamo con la musica, che vede Elio e le Storie Tese di nuovo insieme, con lo spettacolo "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo", stasera al Brancaccio, teatro che domani ospiterà il concerto della PFM- Premiata Forneria Marconi che rende omaggio al fortunato sodalizio di quarant'anni fa con Fabrizio De André.

Stasera e domani all'Auditorium Conciliazione arriva invece Vinicio Capossela, mentre domani e domenica alla Casa del Jazz è in cartellone il live di Lino Patruno. Infine, al club Crossroads di via Braccianense va in scena stasera “American Beauty”, uno show in cui la passione di Joe Bastianich per il country incontra quella per il blues di Gennaro Porcelli.

Particolari anche le proposte teatrali, a cominciare dalla serata per i 20 anni del Teatro Palladium, che domani, fin dal pomeriggio, vedrà sul palco diversi artisti capitanati da Tosca e Tiziana Foschi. Compleanno importante anche quello che si celebra domenica al Teatro Manzoni per i 100 anni di Calvino, con le parole dello scrittore che diventano “visibili” sul palco, attraverso le voci di autori di oggi che le raccontano ciascuno a suo modo .

Da oggi a domenica anche le case popolari Ater di Tor Marancia, Nuovo Corviale e Lido di Ostia diventano un teatro a cielo aperto e narrano le storie di chi le vive, attraverso voci e racconti dei suoi inquilini, con lo spettacolo “Un giorno tutto questo niente sarà tuo”, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, mentre al Teatro Spazio 18B va in scena fino a domenica “Piaf”, un viaggio nella vita della cantante de “La vie en rose”, icona di Francia e del mondo intero.

