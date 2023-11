Crolla un albero per il vento forte, donna travolta e uccisa a Roma davanti al figlio: aperta indagine per omicidio colposo

Aveva 82 anni la donna travolta e uccisa da un platano caduto intorno alle 10.30 all’altezza del civico 60 di via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde.

La vittima, italiana, si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si è spezzato a circa 1,5 m da terra. Inutili i tentativi di alcuni agenti della polizia locale intervenuti sul posto di liberare la donna travolta dall'albero.

Per oltre mezz’ora i sanitari dell’auto medica hanno tentato di rianimarla ma alla fine non è rimasto loro che constatare il decesso.

Morta davanti al figlio

A quanto apprende l'Adnkronos, l’anziana travolta e uccisa da un platano alle 10.30 di questa mattina si trovava sul marciapiede insieme al figlio, rimasto illeso. L’albero, che si è spezzato a un metro e mezzo da terra colpendo la vittima con la fronda, non ha dato scampo alla vittima.

Indagine per omicidio colposo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte di una donna di 81 anni colpita da un albero in via di Donna Olimpia, nella zona Gianicolense. Sul posto si è recato il pm di turno, Eugenio Albamonte coordinato dall'aggiunto Giovanni Conzo. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Gli inquirenti disporranno l'autopsia e procederanno al sequestro dell'albero caduto. Le indagini sono affidate alla Forestale.

Gualtieri sul luogo dell'incidente

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, si sono diretti in via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense di Roma, per effettuare un sopralluogo a seguito della morte di una signora di 80 anni travolta e schiacciata sotto il peso di un albero caduto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA