Neve a Roma da lunedì? L'esperto: «Temperature sotto lo zero». Ecco dove può cadere qualche fiocco

Neve a Roma da lunedì? Con le temperature che si avvicineranno allo zero dal 27 novembre, c'è chi sogna la Capitale imbiancata. Sui gruppi social le domande si riconcorrono: «Potremo vedere qualche fiocco la prossima settimana? Quando?». L'attesa cresce, e non solo per i romani. Anche i turisti sperano di poter vedere un evento raro e di grande fascino. Abbiamo chiesto al meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo se questa possibilità esiste ed è concreta.