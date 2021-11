Terzo weekend di novembre e complici le previsioni del tempo, che sembrano essere favorevoli, a Roma sono molte le attività al chiuso ed all'aperto che promettono un fine settimana di relax e divertimento. Dalle proposte gastronomiche di Eataly, al teatro con Laura Morante allo Jovinelli e la coppia Micheli/Caprioglio al Ciak. Non manca la mostra su Dante e quella dei gatti alla Fiera di Roma, così come il mercatino per gli amanti del vinile.

Ecco cosa fare a Roma nel weekend del 20 e 21 novembre 2021

L'amatriciana da Eataly

Per tutto il week-end al palazzo di Eataly, tre giorni dedicati alla Festa della Amatriciana, uno dei piatti più iconici della cucina laziale. Ai ristoranti presenti da Eataly si potranno gustare la ricetta originale, a base di pomodoro, guanciale e pecorino, ma anche proposte rivisitate e originali. L’evento si terrà venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00, domenica dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 22.00 con ingresso gratuito e acquisto dei piatti con gettoni. Ovviamente obbligatorio il Green Pass per l'accesso. Qui tutte le info.

Si ride al Teatro Ciak

Sabato e domenica al Teatro Ciak Maurizio Micheli e Debora Caprioglio sono in scena con la divertente commedia Amore mio aiutami. Liberamente ispirato alla sceneggiatura di Rodolfo Sonego, da cui il film del 1969 diretto da Alberto Sordi e interpretato da Alberto Sordi e Monica Vitti, Amore mio aiutami è la classica commedia all’italiana degli anni 60. La vicenda è grottesca ma tragicamente e potenzialmente reale. Sul sito del Ciak le info.

Festa dell’Olio e del Vino Novello

A Vignanello, in provincia di Viterbo, si svolgerà la XXI edizione della Festa dell’Olio e Vino Novello accompagnata da visite guidate e percorsi del gusto e degustazioni guidate. Nei weekend sarà presente anche un mercatino dell’artigianato, allietato da rievocazioni storiche e dallo spettacolo di sbandieratori e musici di Vignanello.

Dante a Villa Borghese

In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese propone, dal 18 novembre 2021 al 27 febbraio 2022, la mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica per approfondire il rapporto tra lo scultore e il sommo poeta. Pietro Canonica, raffinato ritrattista delle più importati famiglie aristocratiche e delle principali Corti europee, amava molto leggere Dante, lo dichiara apertamente nelle sue memorie ma soprattutto se ne può trovare testimonianza in alcune sue sculture. Un rapporto evidente là dove l’omaggio al poeta è diretto, ma anche una traccia da cercare, da mettere in evidenza là dove Canonica si ispira al mondo poetico di Dante. Queste opere, individuate all’interno della collezione permanente del Museo, in occasione della mostra sono state integrate dal ricco materiale fotografico e documentario solitamente conservato nell’archivio storico. Sul sito del museo le info.

Vinyl Village

Sabato e domenica per cercare il vinile perfetto ed ascoltare della buona musica. 20 espositori aprono i loro archivi e cataloghi con migliaia di vinili e cd alla Città dell'Altra Economia, deejay di risonanza nazionale accompagneranno la giornata con djset e musica di qualità.

Laura Morante all'Ambra Jovinelli

Fino al 28 novembre Laura Morante interpreta Sarah Bernhardt, la grande diva francese a cui Sardou dedicò La Tosca, messo in musica da Puccini. Adorata da Oscar Wilde, ammirata da Proust e da un giovanissimo Sigmund Freud, che le dedica una pagina del suo diario, prediletta da Victor Hugo, e cordialmente detestata da Anton Čechov. Lo spettacolo, in maniera ironica ed elegante, cerca di svelare un aspetto meno noto della diva e lo fa confrontandola al leggendario personaggio di Tosca, nel momento in cui l'attrice francese si apprestava ad interpretarlo. Qui le informazioni.

Mostra di gatti alla Fiera

Torna la mostra felina internazionale alla Nuova Fiera di Roma. Due giorni di sfilate di mostre, possibilità di adozioni, mercatino, spettacoli per bambini e giochi. Ci sarà anche un maxi-evento, tra i più importanti d’Italia e non solo dedicati alla bellezza ed eleganza degli esemplari.

