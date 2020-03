Coronavirus a Roma, positivo dipendente del Ministero dei Trasporti: la sede a Porta Pia chiude per due giorni

A seguito di un caso di contagio da Covid-19 di un dipendente del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo presso la sede del Ministero delle infrastrutture e trasporti di Porta Pia si procederà alla completa sanificazione degli ambienti.



Lo fa sapere il Ministero, precisando che in questi giorni la ministra Paola De Micheli proseguirà il suo lavoro, con il suo staff, presso gli uffici del Mit in zona Eur, nei quali ha sede la Guardia Costiera. La misura - precisa la nota - si rende necessaria per la prevenzione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dalla disciplina vigente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 17:08

