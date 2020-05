Fase 2, mascherine e distanziamenti: ecco tutte le regole per salire su bus e metro

Coronavirus Roma, Raggi: «Da lunedì ville e parchi aperti, dalle distanze alle aree gioco: ecco il vademecum»​

Con la fase 2 aumentano anche i bus, i tram, le metropolitane di Atac e i treni regionale in circolazione. Ecco tutte le regole a Roma e nel Lazio per utilizzare i mezzi pubblici dal 4 maggio ed evitare rischi di contagio di Covid 19.Il servizio di bus, tram e treni di metropolitane, ferrovie concesse e tratte regionali si conclude alle 23.30. A Roma, nella fase 2, circoleranno l'89 per cento degli autobus, l'85 per cento dei mezzi di Cotral e il 70 per cento dei convogli delle metro.Per salire a bordo su pullman e convogli bisognerà indossare una mascherina (è sufficiente pezzo di stoffa che copra naso e bocca). Consigliati i guanti, Sui mezzi bisognerà mantenere una distanza dal passeggero più vicino di un metro. Anche il personale viaggiante dovrà utilizzare dispositivi di protezione.Anche sulle banchine dei pullman bisognerà mantenere un distanziamento di un metro. Sul bus si accede dalla porta anteriore e si esce da quella centrale. Vietato chiedere informazioni al conducente. Per scendere bisognerà prenotare la fermata.Nelle stazione delle metropolitane saranno aperti soltanto due varchi: uno per gli ingressi, uno per l'uscita. Nelle stazioni di scambio saranno interdetti i passaggi che collegano da una linea all'altra: chi, per esempio, vuole passare dalla "A" alla "B" dovrà uscire dalla stazione e poi rientrare nell'accesso previsto per l'altra linea. Una volta dentro, e prima dei tornelli, gli utenti saranno distanziati ed entreranno in gruppi di 30, ogni 3 minuti, per raggiungere i treni. Sulle banchine sono stati apposti degli adesivi (i pallini blu) per garantire il distanziamento di un metro.L'ordinanza regionale prevede che autobus e treni possano ospitare la metà dei viaggiatori per i quali sono omologati. Seduti e in piedi. Per facilitare il rispetto di questa prescrizione, le aziende di trasporto posizioneranno una segnaletica, degli adesivi, sui posti che non possono essere occupati per garantire il distanziamento di un metro.Attraverso i "contapasseggeri" - cellule fotoelettriche montate all'ingresso delle vetture - o le rilevazioni degli addetti alle banchine, le centrali operative delle compagnie di trasporto sanno in tempo reale quante persone sono a bordo. Se si è raggiunto il limite massimo, chi è in attesa deve attendere il prossimo bus o il prossimo treno. Nell'ordinanza regionale sui trasporti è previsto anche che il conducente, quando il suo mezzo è "pieno", può non effettuare le fermate.