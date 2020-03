Coronavirus a Fiumicino, negativi i test sui contatti della famiglia contagiata: il bollettino dello Spallanzani

Una buona notizia è arrivata poco fa dallo Spallanzani: a Fiumicino, al momento, non ci sono altre persone positive al coronavirus

. Lo dichiara in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

I tecnici della Asl e dello Spallanzani hanno lavorato senza sosta da ieri mattina per ricostruire la rete dei cosiddetti «contatti stretti» delle tre persone risultate positive al test - spiega il sindaco - e da ieri ci sono 51 persone in sorveglianza attiva di cui 31 riconducibili alla scuola frequentata dalla bambina. Tra questi, tutti coloro che sono stati sottoposti al test per il Covid-19 sono risultati negativi, incluso il bambino la cui mamma è il primo caso di Fiumicino i compagni di classe della bambina con sintomi e un insegnante

In via precauzionale, come già stabilito ieri, le scuole Rodano e Segré rimangono chiuse fino al 9 marzo - prosegue Montino - e le persone già sottoposte a sorveglianza attiva continueranno a seguire il protocollo sanitario

.

Oggi, alla luce di questa notizia, ripeto il mio appello a non creare allarmismi, non fare circolare fake news catastrofiste e a continuare ognuno la propria vita come ogni giorno - dichiara il sindaco - Voglio ringraziare per lo straordinario lavoro che stanno facendo e continueranno a fare in questi giorni i tecnici dell'assessorato alla salute, della Asl Roma 3 e dello Spallanzani. Professioniste e professionisti seri, preparati, meticolosi: la dimostrazione di come il nostro servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza di cui fidarsi senza tentennamenti

.

Ringrazio di cuore anche le cittadine e i cittadini che stanno dimostrando di sapere affrontare questa situazione nel migliore dei modi - conclude Montino - specialmente i genitori e i bambini che sono stati sottoposti a sorveglianza attiva e che stanno collaborando avendo compreso che tutto quello che si sta facendo è per il bene loro e della collettività

.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 12:16

