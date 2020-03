Coronavirus a Fiumicino, la confessione della paziente sulla chat delle mamme: «Io e mia figlia siamo contagiate»

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lo comunicano in una chat sCosìha spiegato ai genitori dei bambini che frequentano la stessa classe delladi aver contratto il virus. La 38enne di Fiumicino è risultata positiva al Covid-19 insieme alla figlia e al marito e dopo averlo scoperto ha comunicato la notizia alledi via Rodano all'Isola Sacra, a Fiumicino.A riportare la notizia è Mirko Polisano de Il Messaggero che spiega che la donna è ricoverata in isolamento allo Spallanzani di Roma: «Per la seconda volta, voglio essere corretta con voi. Sono molto dispiaciuta: adesso sono in isolamento e ho già dato il nome della scuola che adesso verrà avvisata». La 38enne era tornata dalla Lombardia per assistere il padre malato e presumibilmente avrebbe contratto il virus nel viaggio, contagiando anche la figlia.«Mi sono messa in auto-isolamento evitando ogni tipo di contatto esterno», però i bambini hanno continuato ad andare a scuola e il marito a lavoro. I genitori dei bambini a contatto con la figlia della paziente hanno chiesto controlli a tappeto sui loro figli, la scuola resterà chiusa fino all'8 marzo, ma quella del fratello più piccolo della bimba di 10 anni, la scuola dell'Infanzia L'isola dei Tesori in via Coni Zugna rimarrà aperta per decisione della task force sanitaria.La donna lavora come cameriera in un ristorante di Fiumicino, ma la situazione in questo caso, sembra essere sotto controllo. L'ultima volta che è stata nel locale è stato prima che partisse per la Lombardia, da allora sono 17 giorni che non è più tornata a lavoro. «Siamo stati anche contattati dalla Asl ma al momento non siamo costretti a nessun tipo di intervento per il tempo trascorso dall'ultimo contatto», spiegano i titotolari del ristorante.Tutta la famiglia si trova in isolamento allo Spallanzani. La donna non è grave, ma in via precauzionale si trova in isolamento, insieme alla figlia, al marito e al bimbo più piccolo di 5 anni. Lui, sebbene negativo al virus, è rimasto in ospedale per decisione dei medici per fargli sembrare meno duro il periodo di isolamento. A lui i medici hanno raccontato una favola, hanno spiegato che sta facendo un viaggio straordinario nello spazio, come se fosse in un'astronave, così da fargli sembrare aghi, tubi e camici meno spaventosi. Mentre sua mamma continua a dirgli che torneranno presto a casa.