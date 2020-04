Coronavirus, nel Lazio 121 nuovi positivi. A Roma 24 casi e sei morti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 16:26

, i dati del Lazio nel bollettino giornaliero da parte dell’assessorato alla Sanità della regione: come si legge sulla pagina Facebook dedicata, i nuovi casi nella città disono 24, dato che sale a 103 per quanto riguarda l’intera provincia (di cui 52 riferibili al cluster della RSA di Rocca di Papa). Nella regione invece il totale deiNessun nuovo caso positivo a, dove non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore e 10 pazienti sono guariti. Nessun decesso anche a, con 16 guariti e solo 2 nuovi casi positivi: a5 nuovi contagi, 10 guariti e nessun morto. Infine a11 nuovi casi positivi - di cui 4 riferibili al cluster di Celleno - 6 guariti e un morto, una donna di 82 anni con precedenti patologie.: si tratta di tre donne di 80, 81 e 90 anni e un uomo di 95, tutti con precedenti patologie. Nella città dideceduti un uomo di 62 anni e una donna di 82, con patologie preesistenti. Altri 4 decessi anche al Policlinico Tor Vergata: si tratta di quattro donne di 58, 81, 83 e 88 anni, tutte con precedenti patologie. Il totale dei morti a Roma città è dunque di 6 persone, 11 nell'intero Lazio.