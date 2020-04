Coronavirus, i dati del Lazio: 167 nuovi contagiati, 45 casi e quattro morti a Roma

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 15:49

i dati del Lazio aggiornati a oggi 3 aprile comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione. I nuovi casi positivi nella intera regione. Nella città di, comunica l’assessorato, ci sono, dato che sale invece a 114 per quanto riguarda tutta la provincia. I deceduti, stando ai dati finora pubblicati, sono 14.Per quanto riguarda le altre province, solo 4 nuovi casi acon tre decessi, un uomo di 82 anni e due donne di 93 e 84 anni. A13 casi e nessun decesso, a20 casi con due decessi, un uomo di 77 anni di Fondi e una donna di 78 di Latina. Infine a16 nuovi casi positivi e un decesso, una donna di 71 anni con precedenti patologie.ci sono invece 4 deceduti in provincia: sono tre uomini di 80, 71 e 63 anni e una donna di 64 anni. In città deceduto un uomo di 92 anni presso la Asl Roma 3. Tre vittime al Policlinico Gemelli, tre uomini di 95, 76 e 71 anni tutti con patologie pregresse.