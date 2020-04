Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: «195 ricoverati, 22 con supporto respiratorio»

«i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 195. Di questi, 22 necessitano di supporto respiratorio».

«I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altra struttura territoriale sono a questa mattina 190», riporta il bollettino dello Spallanzani che sottolinea: «Continua in maniera significativa il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il bollettino medico di oggi dell'Istituto nazionale di malattie infettive. Secondo quanto comunicato nel consueto aggiornamento,