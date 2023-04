Occupazione abusiva Casapound, la Procura chiede 11 condanne: tra gli imputati anche l'ex leader Simone Di Stefano

di Redazione web

Chieste dalla Procura di Roma 11 condanne a due anni di reclusione per l'occupazione abusiva da parte di militanti di Casapound del palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino. Nei confronti degli imputati, tra cui Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano, il pm Eugenio Albamonte contesta il reato di occupazione abusiva di stabile aggravata.

Nel corso della requisitoria il rappresentate dell'accusa ha affermato che siamo in presenza di una «occupazione di un immobile di proprietà del Demanio e assegnato al ministero dell'Istruzione che va avanti dal 2003 e che ha il suo fulcro in un movimento politico. Una occupazione che non ha le caratteristiche delle finalità abitative e che ha causato fino al 2019 un danno significativo all'Erario, stimato in oltre 4, 5 milioni di euro dalla Corte dei Conti, oggetto anche di un provvedimento sequestro preventivo non eseguito per ragione di ordine pubblico».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 12:37

