Calciosociale, Zingaretti visita il cantiere del campo a Corviale: con lui Valeriani e Domenico Iannacone

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha visitato questa mattina il cantiere del nuovo campo sportivo a 11 di calcio a Corviale. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di Regione Lazio, Ater e SSD Calciosociale, ha come obiettivo di ampliare l’offerta impiantistica sportiva e i progetti sociali per Corviale.

Il nuovo campo di calcio a 11, utile per i ragazzi dell’ Accademia del Talento e Calciosociale, viene realizzato grazie a fondi nazionali del “Bando Sport e Periferie”, investimento di circa 600mila euro, ad un cofinanziamento regionale di 50mila euro e a vari sponsor. La convenzione tra Ater e Onlus Sociale per la gestione del campo e delle aree esterne consentirà di coinvolgere in attività sportive gratuite sempre più giovani. Per il campo sportivo e le strutture esistente viene realizzato anche un nuovo progetto di efficientamento energetico con un investimento di 165mila euro da fondi europei per installare un impianto solare termico, pompe di calore e impianto fotovoltaico per 56 kw. Oltre ai lavori propedeutici per il nuovo campo da calcio a 11 (recinzione, movimenti, terra, etc.), Ater sta realizzando per l’estate un grande impianto polivalente con area giochi per bambini, spazio fitness, bosco urbano e percorsi benessere). È previsto un bando pubblico per individuare una gestione collettiva.

All’iniziativa di oggi hanno partecipato Massimiliano Valeriani, Assessore regionale all’Urbanistica, Casa e Rifiuti, Massimo Vallati, Presidente di Calciosociale, Domenico Iannacone, giornalista e testimonial di CalcioSociale e Andrea Napoletano, Direttore Generale ATER Roma. «Stiamo investendo 30 milioni di euro per la riqualificazione di Corviale: non solo 100 nuovi alloggi, ma anche parco giochi, aree verdi, percorsi benessere e ora una campo di calcio a 11 per i giovani del Calcio sociale, con cui vogliamo garantire maggiori opportunità di incontro e di socialità ai residenti del quartiere», ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

«Mentre prosegue il più grande intervento di rigenerazione di edilizia pubblica a Roma sul quarto piano di Corviale, nasce il nuovo cuore verde del quartiere attorno al Calciosociale, attraverso un percorso condiviso con i residenti che decideranno come attrezzare le aree», le parole di Andrea Napoletano, direttore generale di Ater Roma.

