Trovato cadavere in decomposizione in un casolare: giallo a Roma

Il corpo di un senzatetto è stato trovato in un casolare abbandonato in via del Cerquetta, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, il cadavere è in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un decesso per malore. L'uomo non è stato ancora identificato.

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:57