Buttato dal balcone perché recita il Corano: paura al centro di permanenza, ricoverato in codice rosso

di Redazione Web

Paura al centro di permanenza di largo Tommaso Perassi a Roma. Un uomo è stato buttato dal balcone perché stava ascoltando la radio e recitando ad alta voce il Corano in piena notte. Tre uomini uomini, per motivi religiosi e disturbati dal rumore, lo hanno preso di peso e gettato dal terrazzo, cercando di ucciderlo.

Bagnino cerca di salvare 70enne, ma rischia di annegare con lui. Canoista a Sabaudia li salva entrambi

Terribile schianto frontale tra moto: Andrea e Michele morti sul colpo

Gettato dal terrazzo perché recita il Corano

Tre uomini, pakistani, sono stati arrestati dai carabinieri per il tentato omicidio di un egiziano. Hanno 23, 25 e 26 anni, e sono in Italia senza fissa dimora ma temporaneamente vivono al centro dove si trovava anche l’egiziano, 23 anni, che adesso è ricoverato.

A dare l'allarme sono stati gli altri ospiti del centro che hanno subito allertato la vigilanza e che, attualmente, sono sotto choc.

L'uomo è stato subito trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tribunale di Roma ha convalidato il fermo e ha disposto il carcere per tutti e tre gli aggressori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA