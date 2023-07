Terribile schianto frontale tra moto: Andrea e Michele morti sul colpo

Avrebbe dovuto essere un pomeriggio di luglio in sella alla moto, come tanti altri, Ma si è trasformato in una vera e propria tragedia. Due motociclisti, infatti, erano in sella alle loro moto tra le strade e le curve del Mugello, in provincia di Firenze, quando probabilmente una manovra azzardata ha portato al terribile schianto tra i due. Un terribile incidente frontale che non ha lasciato scampo ai due centauri.

Schianto frontale tra moto: chi sono le vittime

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in Mugello lungo la strada statale 65 della Futa, in un tratto che ricade nel comune di Firenzuola. Le vittime sono Andrea Vitiello, 50 anni, di Carmignano (Prato), e Michele Fedeli, 49 anni, di Montaione (Firenze).

Secondo quanto è stato ricostruito le moto condotte dai due, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 19:59

