Incidente stradale in Salento, scontro tra auto e moto: muore 36enne

di Andrea TAFURO

Incidente mortale sulla Monteroni-Lecce, a poca distanza dal complesso universitario Ecotekne. Deceduto nell'impatto, tra un'auto- Fiat Panda - e una moto, il centauro 36enne, Angelo Centonze, sbalzato dal mezzo a due ruote. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente.

Inutili i soccorsi

Il violento scontro tra i due mezzi, ha richiamato sul posto i carabinieri e gli uomini del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Sul posto è stato necessario anche l'intervento di una seconda ambulanza per soccorrere il padre del ragazzo che si è sentito male.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 14:57

