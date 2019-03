Roma, bus Atac prende fuoco davanti al tribunale Diretta

Ultimo aggiornamento: 23:57

Paura a piazzale Clodio a Roma. Unha preso fuoco davanti al tribunale. Al momento non si segnalano feriti. Le fiamme sono altissime. I vigili del fuoco sono sul posto per domare l'incendio.Le cause sono ancora da accertare. «Ho sentito un boato - racconta l'avvocato Luca Guerra che si trovava lì al momento dell'incendio - C'era moltissimo fumo, molti residenti si sono riversati in strada. il primo pensiero è che qualcuno potesse essere rimasto ferito. Per fortuna i pompieri sono accordi subito».