Lazio, il bollettino Covid di oggi: 5.583 nuovi positivi (2.484 a Roma) e 18 decessi)

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi sabato 19 febbraio 2022. Su 15.416 tamponi molecolari e 39.684 tamponi antigenici per un totale di 55.100 tamponi, si registrano 5.583 nuovi casi positivi (-827), sono 18 i decessi (-4), 1.659 i ricoverati (-80), 148 le terapie intensive (-10) e +10.568 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.484. «Prosegue il trend in discesa e il Lazio è la regione che ha la maggiore copertura vaccinale per gli over 50. Su ok Aifa per quarta dose per immunodepressi attendiamo le disposizioni del ministero e della struttura commissariale per la platea interessata», ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

I dati a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 918 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 877 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 689 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 426 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 523 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 661 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.489 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 414 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 659 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 143 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 273 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 16:38

