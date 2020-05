Covid, 13 i casi positivi registrati nel Lazio, otto a Roma, 78 i guariti e 7 sono i decessi

Sono 13 i casi positivi registrati nel Lazio, otto a Roma, 78 i guariti e 7 sono i decessi. Continuano ad aumentare i guariti che sono 4.010 totali e sono stati effettuati circa 256 mila tamponi. Il numero complessivo dei guariti è di 4.010 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 256 mila. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'Ordine. Prosegue l'attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il 'contact tracing' con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti.

«Grande la preoccupazione per stazioni e aeroporti come Termini, Fiumicino e Ciampino», commenta i dati. D'Amato nei giorni scorsi aveva manifestato timori per la riapertura generalizzata, invitando a «decidere sui numeri» e ricordando i tanti treni alta velocità che ogni giorno collegano Roma a Milano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Maggio 2020, 16:33

Tornano a salire i contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Da ieri sono otto i nuovi casi, 13 in tutto il Lazio.Asl Roma 1 – 5 nuovi casi positivi. 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Per la riapertura di domani del Colosseo la Asl Roma 1 garantisce una postazione sanitaria fissa per il supporto;Asl Roma 2 – 2 nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 5 decessi: una donna di 90, una donna di 96, un uomo di 86, una donna di 92 e un uomo di 88 anni;Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 27 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo. 2 decessi: 2 donne di 89 e di 81 anni. 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 125 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;Policlinico Umberto I – 46 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;Policlinico Tor Vergata – 25 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 2 pazienti guariti;Policlinico Gemelli - 45 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;Policlinico Campus Biomedico - 13 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 8 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale. 1 paziente guarito;Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro 4 pazienti: 3 bambini e 1 genitore;In questo momento sono ricoverati allodi«77 pazienti, di cui 28 positivi ale 49 sottoposti ad indagini. 8 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 461». È quanto emerge dal dalmedico di oggi dell'Istituto.